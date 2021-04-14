Yeditepe Üniversitesi 6 yeni öğretim üyesi alımı yapacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin tıp, mühendislik, ticari bilimler ve mimarlık fakültesinde görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için istenen belgeler:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

* 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

* Fotoğraflı özgeçmişlerini,

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -80 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

* Bilimsel yayınlarını,

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.



Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

* Fotoğraflı özgeçmişlerini,

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -80 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN