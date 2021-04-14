Siirt Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte Siirt Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için istenen belgeler:

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını (FLASH içinde) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını (FLASH içinde) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

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