Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılı Gençlik Bakanlığı 8 bin 121 personel alacak. Muhtemel kadrolar ve detayları ne olacak? Başkan Erdoğan: ''Kamunun ve Belediyelerin Yürüttüğü projeler içinde genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda toplam 8 bin 121 kişi istihdam edecektir. Şehit Yakınları ve gazilerimizin istihdamını en son yaptığımız 333 atamayla toplamda 45 binin üzerine çıkardık'' dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak
BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde adayların,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
şartları aranacak. Özel olarak ise, Alım yapılacak kadro için eğitimini tamamlamış olmak ve KPSS şartı aranacaktır.
MUHTEMEL ALIM KADROLARI:
Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda yaptığı alımlarda bünyesine işçi kadrolarında ve personel kadrolarında alım yaptı. Bu yönde alımlar, Antrenör Alımı ve Spor Uzmanı Alımı kadrolarında yapılmıştı.