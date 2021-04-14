BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde adayların,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

şartları aranacak. Özel olarak ise, Alım yapılacak kadro için eğitimini tamamlamış olmak ve KPSS şartı aranacaktır.