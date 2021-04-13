Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayınlandı

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin yabancı diller fakültesinde görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için istenen belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf

3. Kimlik Belgesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan

diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Lisans Transcript belgesi

6. ALES belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı

olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır.)

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl içinde alınmış belge,

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi,

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

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