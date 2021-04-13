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    • Memurlar
    • 13.04.2021 11:50
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    • 13.04.2021 11:50
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    Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayınlandı

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün güncellenirken, on binlerce kişi tarafından da yakından takip ediliyor. Güncel ilanlar arasına son olarak İstanbul'da bulunan Kadir Has Üniversitesi'nin 7 öğretim görevlisi alımı yapacağı yer aldı.

    Kadir Has Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alacak

    Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin yabancı diller fakültesinde görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

    İşte Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için istenen belgeler:
    1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
    2. 1 adet fotoğraf
    3. Kimlik Belgesi
    4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan
    diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
    5. Lisans Transcript belgesi
    6. ALES belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı
    olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır.)
    7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl içinde alınmış belge,
    8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi,
    9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

    İlanla ilgili bütün detaylar için tıklayın

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