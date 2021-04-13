İŞKUR TYP 2021 yılı personel alımları son dakika başladı mı? Hem meslek hem maaş hem de sigorta! TYP işçi başvuru koşulları...

İŞKUR üzerinden yayınlanan bültenler ile bir hayli şahıs değişik kadrolarda istihdam edilmektedir. Özellikle kamu ve özel sektör alımlarının hakikatleştiği bültenlerin yanı sıra İŞKUR'un yürüttüğü muhtelif programlar ile de fertlere iş kazandırarak iş sahibi olmalarına katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda birçok kişinin yararlandığı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da adaylar ilgili kamu kurumlarından yapılacak olan açıklama ilanları beklemekte olup 2021 yılına geri sayımda en çok merak edilen konularda biri de 2021 TYP ilamlarının ne zaman yayınlanacağı ve alımların ne zaman başlayacağı oldu.
TYP Başvuru Şatları
Birçok adayın faydalandığı bir hizmet olan TYP Personel Alımı kapsamında yine birçok ilde adaylar ilgili sektörde istihdam edilmektedir. Buna göre programa başvuru yapmak isteyen adayların sağlaması gereken şartlar arasında,
Türk vatandaşı olmak,
İŞKUR'a kayıtlı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Emekli olmamak,
Emekli, yetim ya da malul maaşı almıyor olmak,
açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç örgün eğitimde öğrenci olmamak,
şartlarını adayların sağlanması istenmektedir.
Nasıl Başvurulur?
Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir eğitim, deneyim ya da diğer özel şartların aranmadığı ilanlara temel şartları sağlayan herkes başvurabilmektedir.
İlgili ilanlara erişmek, başvuru yapmak ve diğer TYP kadro ilanlarını görmek için aşağıda yer alan linki kullanabilirsiniz.