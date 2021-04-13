İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak. Yayımlanmış olan personel alımı bültenlerine göre İBB ve üniteleri bünyelerindeki personel yetersizliğini karşılamak için değişik kadrolarda ve değişik kalitelerde personel alımı yapacaklar. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ünitesine bağlı müesseseler ve kuruluşlar hangi kadrolarda personel alımı yapacaklar? Kimler müracaat yapabilecek? İstanbul Geneli farklı kuruluşlar bünyelerine Personel ve Memur alımları yapacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel alımı için kuruma göre kadro dağılımı haberimizde.