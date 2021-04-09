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    • Memurlar
    • 09.04.2021 11:13
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    • 09.04.2021 11:13
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    37 öğretim üyesi alımı yapacak

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında 'nin 37 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 37 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:
    1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
    2- Özgeçmiş
    3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
    4- 2 adet vesikalık fotoğraf
    5- Nüfus cüzdanı örneği
    6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)
    (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
    7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
    8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
    9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
    10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

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