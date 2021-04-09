Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bakanlık kadrolarına alınacak personeller için başvuru işlemleri 12 Mart tarihinde tamamlanmıştı. Üstünden bir aylık süre geçmesine rağmen sonuç duyurusunun gelmemesi nedeniyle Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için tarih duyurusu henüz gelmedi. Tarih açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.