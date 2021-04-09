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    • Memurlar
    • 09.04.2021 12:35
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    • 09.04.2021 12:39
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    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen ve kariyer hedefi olan vatandaşlar başvurularını yaptı ve başvurular 12 Mart tarihinde sona erdi. Sonrasında ise gözler sonuçlara çevrildi ve Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçlarının belirlenip belirlenmediği merak konusu oldu. kişilerin erişimine açıldı mı? 4.918 infaz koruma memuru alınacak olan CKM İKM başvuru sonuçlarına nasıl erişilir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı?

    Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Adalet Bakanlığı 4.918 infaz koruma memuru alacağını duyurmuş ve 12 Mart'a kadar başvuruları almıştı. Şimdi ise gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi ve 2021 CKM İKM başvuru sonuçları hakkında araştırmalar arttı. İşte ayrıntılar…

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sonuçların açıklanmasına ilişkin bir tarih henüz verilmedi. Daha önceki alımlarda sürecin 2 hafta sürdüğü düşünülürken, bu yılki sonuçların Nisan ayı başında açıklanacağı tahmin ediliyor.

    SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

    Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

    Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

        Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

        Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

        İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

        Türk Vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

        Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

        Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

        Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

        Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
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        Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı!