Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Adalet Bakanlığı 4.918 infaz koruma memuru alacağını duyurmuş ve 12 Mart'a kadar başvuruları almıştı. Şimdi ise gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi ve 2021 CKM İKM başvuru sonuçları hakkında araştırmalar arttı. İşte ayrıntılar…
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçların açıklanmasına ilişkin bir tarih henüz verilmedi. Daha önceki alımlarda sürecin 2 hafta sürdüğü düşünülürken, bu yılki sonuçların Nisan ayı başında açıklanacağı tahmin ediliyor.
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.