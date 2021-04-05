TÜBİTAK 77 personel alımı yapacak! İlan yayınlandı

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne 77 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgilere de yer verildi.

İşte ilana başvuru ile ilgili detaylar

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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