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    • Memurlar
    • 05.04.2021 11:08
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    • 05.04.2021 11:08
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    77 personel alımı yapacak! İlan yayınlandı

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne 77 personel alımı yapılacağı ilanı da yer aldı.

    TÜBİTAK 77 personel alımı yapacak! İlan yayınlandı

    'tan yapılan açıklamada Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne 77 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgilere de yer verildi.

    İşte ilana başvuru ile ilgili detaylar
    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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