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    • 29.03.2021 11:52
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    • 29.03.2021 11:52
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    VGM 5.000 TL maaş ile sözleşmeli personel işçi alımına başladı! Başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları!

    tarafından personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda 5 bin lira maaş ile yapılacağı belirtildi. İlana başvuran adaylar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde istihdam edilecek olup en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Peki, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte personel alımına ilişkin detaylar...

    takvim.com.tr
    5.000 TL maaş ile sözleşmeli personel alımı başladı!

    5.000 TL maaş ile sözleşmeli personel işçi alımına başladı! Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için başvuruların 22 Mart tarihinde başladığını duyurmuştu. Adaylar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde istihdam edilecek olup en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı için başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte personel alımına ilişkin detaylar...

    KONTENJAN DAĞILIMI:

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 kişilik kadro ile İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 56 Erkek ve 25 Kadın adaylar içerisinden Sözleşmeli olarak Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

    Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

    Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

    BAŞVURU TARİHLERİ

    Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir.

        BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

        Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,

        01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

        Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

        Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

        Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)

        Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir.

        Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

        Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.

        Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

        İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

        BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

        Fotoğraf

        2020 KPSS Sonuç Belgesi

        Öğrenim Belgesi

        Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

        Adli Sicil Belgesi

        Askerlik Durum Belgesi (Sadece Erkek Adaylar)
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        Haberler Memurlar VGM 5.000 TL maaş ile sözleşmeli personel işçi alımına başladı! Başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları!