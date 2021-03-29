VGM 5.000 TL maaş ile sözleşmeli personel işçi alımına başladı! Başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları!

5.000 TL maaş ile sözleşmeli personel işçi alımına başladı! Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için başvuruların 22 Mart tarihinde başladığını duyurmuştu. Adaylar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde istihdam edilecek olup en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı için başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte personel alımına ilişkin detaylar...
KONTENJAN DAĞILIMI:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 kişilik kadro ile İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 56 Erkek ve 25 Kadın adaylar içerisinden Sözleşmeli olarak Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir.