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    • Memurlar
    • 22.03.2021 10:55
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    • 22.03.2021 10:55
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    Üsküdar Belediyesi zabıta memuru alım ilanı yayınlandı! İşte başvuru şartları

    'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarını her gün on binlerce kişi yakından takip ediyor. Yayınlanan son ilanlar arasında Üsküdar Belediyesi'nin 45 zabıta memuru alım ilanı da yer aldı.

    Üsküdar Belediyesi zabıta memuru alım ilanı yayınlandı

    İstanbul'un Üsküdar İlçesi Belediye Başkanlığı'na alınmak üzere 45 zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda zabıtaların kadın ve erkek karışık olarak alınacağı duyuruldu.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuracak adaylarda aranan şartlar da belli oldu.

    İşte Üsküdar Belediyesi zabıta alım ilanına başvuruda aranan şartlar:
    İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
    a. Türk vatandaşı olmak.
    b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
    d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
    f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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    Haberler Memurlar Üsküdar Belediyesi zabıta memuru alım ilanı yayınlandı! İşte başvuru şartları