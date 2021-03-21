Veritabanı Uzmanı

Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik/Elektronik veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,

Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda 4 yıl tecrübe sahibi uzman,

İlgili alanda OCP (Oracle Certified Professional) sertifikasyonuna sahip,

Oracle RAC, Oracle Dataguard gibi yedeklilik yapıları konusuda tecrübeli,

Oracle Exadata, Backup Recovery, Performance Tuning, Goldengate, Big Data teknolojileri konusunda deneyimli,

Microsoft ve Linux işletim sistemlerinin yönetiminde deneyimli,

TCP/IP ağ teknolojilerine hakim,

Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi,

Temel Network bilgi ve becerilerine sahip,

Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetleri yüksek, insan ilişkileri kuvvetli,

Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,

Raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem veren,

Yeni teknolojileri yakından takip eden, öğrenmeye, yenilikçi yaklaşımlara ve kendini geliştirmeye açık,

İyi derecede İngilizce bilgisi olan.

Veri Merk. Altyapı Oper. Teknik Personeli

- En az 3 yıl Kritik Tesis ve/veya Veri Merkezlerinde tecrübe sahibi

- Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine, İklimlendirme ve Soğutma bölümlerinin birinden mezun

- AG, OG Sistemlerde manevra yetkinliği (EKAT Belgesi tercih sebebi) olan,

- Elektrik ölçü aletlerini (multimetre, pens amper metre vb.) aktif kullanım,

- Enerji yönetimi (Scada) sistemleri hakkında tecrübeli,

- Topraklama hakkında bilgi sahibi,

- Kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör işletme ve bakımı konularında bilgi sahibi,

- Enerji analiz/raporlamaları ve verimlilik konularında tecrübeli,

- Microsoft Office Uygulamaları, Visio, Autocad programlarını kullanabilen,

- B Sınıfı sürücü belgesi sahibi,

- Ekip çalışmasına yatkın ve gelişime açık olan,

- 7/24 esasına göre vardiyalı çalışacak