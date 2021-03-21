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    • Memurlar
    • 21.03.2021 10:09
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    • 21.03.2021 10:09
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    Bakanlıktan alımı hakkında yeni karar!

    Son dakika haberi.... Gazete'de yayımlanan karara göre, 'nın gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel alım esasları düzenlendi. Buna göre, (KPSS) (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı 70 ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 4 katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek olduğu belirlendi.

    AA
    Bakanlıktan sözleşmeli memur alımı hakkında yeni karar!

    Konuya ilişkin Kararı, Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, nda söz konusu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, belirlenen hükümlere bağlı olmaksızın (KPSS) (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı 70 ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 4 katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.

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    Haberler Memurlar Bakanlıktan sözleşmeli memur alımı hakkında yeni karar!