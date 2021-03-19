İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e Şube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları sayfamızda yer alıyor. İşte hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı detayları...
2021 İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları!
2021 İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları!