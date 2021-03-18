Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı başvuru başladı mı?

2021 bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru başladı mı sorularının cevabı merak ediliyor. 2021 yılında bekçi olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili sık sık araştırma yapıyor ve EGM duyurularını yakından takip ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar daha önceki ilanlarda duyurulmuştu. Peki, 2021 bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımın ilişkin herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,