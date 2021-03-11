Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresinde ilanlar yayımlandı. 32 bin 155 memur personel alınacak. En az lise mezunu ve KPSS li KPSS siz. Kamuya yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bunun dışında adayların eğitim, KPSS, Yaş gibi kriterlere de uygun olmaları gereklidir. 2021 yılı Mart ayı kamu ilanlarına göre kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler alım yapacak.
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!
2021 yılı Mart ayı kamu ilanlarına göre kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler alım yapacak. Buna göre,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
TÜBİTAK,
Milli Eğitim Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı,
Gelir İdaresi Başkanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
gibi kamu kurumları, Belediyeler ve üniversiteler alım yapacak.
YAYIMLANAN KAMU İLANLARI: