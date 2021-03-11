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    • Memurlar
    • 11.03.2021 09:09
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    • 11.03.2021 09:30
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    Mart 2021 kamu ilanları! En az lise mezunu ve KPSS'li KPSS'siz 32.000 personel memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilanlarını duyurdu. Yayımlanmış olan Memur Alımı ve Personel Alımı ilanlarına göre kamuya farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından 32 Bin 155 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Bu kapsamda Kamu İlanları yayımlandı. En az lise mezunu kapsamında Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı yapılacak. Söz konusu olan ilgili ilanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Kamu ilanları kısmında yayımlanmış olup başvurular ilgili kurumların belirttiği gibi şahsen veya Online olarak yapılması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    En az lise mezunu 32.000 personel memur alımı yapılacak!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresinde ilanlar yayımlandı. 32 bin 155 memur personel alınacak. En az lise mezunu ve KPSS li KPSS siz. Kamuya yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bunun dışında adayların eğitim, KPSS, Yaş gibi kriterlere de uygun olmaları gereklidir. 2021 yılı Mart ayı kamu ilanlarına göre kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler alım yapacak.

    HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!

    2021 yılı Mart ayı kamu ilanlarına göre kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler alım yapacak. Buna göre,

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
    TÜBİTAK,
    Milli Eğitim Bakanlığı,
    Adalet Bakanlığı,
    Jandarma Genel Komutanlığı,
    Tarım ve Orman Bakanlığı,
    Gelir İdaresi Başkanlığı,
    Sağlık Bakanlığı,
    gibi kamu kurumları, Belediyeler ve üniversiteler alım yapacak.

    YAYIMLANAN KAMU İLANLARI:

        YAYIMLANAN KAMU İLANLARI:

        YAYIMLANAN KAMU İLANLARI:

        YAYIMLANAN KAMU İLANLARI:

            YAYIMLANAN KAMU İLANLARI:

            YAYIMLANAN KAMU İLANLARI:

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

            Kamuya yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bunun dışında adayların eğitim, KPSS, Yaş gibi kriterlere de uygun olmaları gereklidir. Buna göre,

            Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
            Kamu haklarından mahrum olmamak,
            Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
            Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
            Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
            Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
            KPSS şartı arayan kurumlar için adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir. Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak ve Meslek Grubuna göre ilgili alanlarda tecrübe sahibi olabilmek gereklidir.

                BAŞVURULAR:

                Söz konusu olan ilgili ilanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Kamu ilanları kısmında yayımlanmış olup başvurular ilgili kurumların belirttiği gibi şahsen veya Online olarak yapılması gerekmektedir.
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                Haberler Memurlar Mart 2021 Aile Bakanlığı kamu ilanları! En az lise mezunu ve KPSS'li KPSS'siz 32.000 personel memur alımı yapılacak! İşte kadrolar