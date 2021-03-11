Lise mezunları da başvurabilecek! İBB 1000 personel alımı yapıyor! Başvurular 12 Mart'ta başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı başvuruları başlıyor. Belediye bünyesine 1000 personel alımı yapılacağı duyuruldu ve başvuru şartları belli oldu. Başvuru dönemi 12-16 Mart 2021 tarihleri arasında olacak. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS ve okul şartı olmadan ilana başvuru yapabilirsiniz.
İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İstanbul'da belediye bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş bünyesine mezuniyet şartı olmadan işçi alımı yapılacağı açıklandı.
Yayımlanan ilanda alım yapılacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi. Alınacak personeller geçici olarak istihdam edilecek. İşte İBB personel alımı başvuru şartları:
-Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,
-20-50 yaş arasında olmak,
-Fiziki engeli olmamak,
-Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER!
Başvuru yapmak için resimli CV'niz ile 12-16 Mart tarihleri arasında basvuru@agac.istanbul adresine mail gönderebilirsiniz.