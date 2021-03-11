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    • Memurlar
    • 12.03.2021 00:07
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    • 12.03.2021 00:07
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    Lise mezunları da başvurabilecek! yapıyor! Başvurular 12 Mart'ta başlıyor!

    ilanı yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş şirketinde çalıştırmak üzere 1000 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılacak personeller arasında KPSS şartı bulunmazken, lise mezunları da başvurabilecek. Peki, nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Lise mezunları da başvurabilecek! İBB 1000 personel alımı yapıyor! Başvurular 12 Mart'ta başlıyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı başvuruları başlıyor. Belediye bünyesine 1000 personel alımı yapılacağı duyuruldu ve başvuru şartları belli oldu. Başvuru dönemi 12-16 Mart 2021 tarihleri arasında olacak. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS ve okul şartı olmadan ilana başvuru yapabilirsiniz.

    İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    İstanbul'da belediye bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş bünyesine mezuniyet şartı olmadan işçi alımı yapılacağı açıklandı.

    Yayımlanan ilanda alım yapılacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi. Alınacak personeller geçici olarak istihdam edilecek. İşte İBB personel alımı başvuru şartları:

    -Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,

    -20-50 yaş arasında olmak,

    -Fiziki engeli olmamak,

    -Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel,

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER!

    Başvuru yapmak için resimli CV'niz ile 12-16 Mart tarihleri arasında basvuru@agac.istanbul adresine mail gönderebilirsiniz.

        İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ AŞ NEDİR?

        İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olarak İstanbul'un yeşil alan çalışmalarını yürütmek, ağaç ve süs bitkileri ihtiyacını karşılamak ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.İstanbul geneli çevre düzenlemeleri ve peyzaj proje ve uygulamalarının yanı sıra, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bitkilerin tedarik edilmesini de sağlayan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, aynı zamanda peyzaj materyallerini üretmekte ve bu ürünlerin satışını yapmaktadır.

        Bitkisel toprak üretim tesislerinde; hafriyat toprağından geri dönüşümle peyzaj alanları için verimli toprak üreten İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ; peyzaj proje uygulamaları, kaliteli ürünleri ve uzman kadrosuyla sektörün lideri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'de bir ilk olan Bahçe Marketler bitkiyi insanla buluşturma misyonu doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

        Türkiye'nin en büyük Bahçe Marketi Alibeyköy'de kurularak, süs bitkileri sektöründe perakende satış alanında ilk mağaza zinciri oluşturulmuştur.Sürekli gelişim, yerel üreticinin desteklenmesi ve kent peyzajında ekolojik dengeyi koruma ilkeleri ile faaliyetlerini yürüten İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, topluma kaliteli ürün ve hizmet sunmaya; sektör standartlarını geliştirerek dünya çapında örnek ve öncü çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.
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