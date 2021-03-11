Lise mezunları da başvurabilecek! İBB 1000 personel alımı yapıyor! Başvurular 12 Mart'ta başlıyor!

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ AŞ NEDİR?

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olarak İstanbul'un yeşil alan çalışmalarını yürütmek, ağaç ve süs bitkileri ihtiyacını karşılamak ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.İstanbul geneli çevre düzenlemeleri ve peyzaj proje ve uygulamalarının yanı sıra, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bitkilerin tedarik edilmesini de sağlayan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, aynı zamanda peyzaj materyallerini üretmekte ve bu ürünlerin satışını yapmaktadır.

Bitkisel toprak üretim tesislerinde; hafriyat toprağından geri dönüşümle peyzaj alanları için verimli toprak üreten İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ; peyzaj proje uygulamaları, kaliteli ürünleri ve uzman kadrosuyla sektörün lideri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'de bir ilk olan Bahçe Marketler bitkiyi insanla buluşturma misyonu doğrultusunda hayata geçirilmiştir.