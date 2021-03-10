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    • Memurlar
    • 10.03.2021 16:04
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    • 10.03.2021 16:17
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    Başvuru için son 1 gün! 60 puan farklı belediyelere alımı başvuru şartları nedir? alım ilanları...

    , , , , , alımı başvuruları 8 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar 12 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve kanunla belirlenen emir ve yasaklar doğrultusunda çeşitli denetlemeler gerçekleştiren devlet memurlarına zabıta adı verilir. Zabıta alımı için yeni açılan kontenjanlar fazlasıyla ilgi görmekte. Zabıta olma koşulları ve olmak için gerekli şartlar nelerdir? Zabıta nasıl olunur? Zabıta nedir?

    KPSS 60 puan farklı belediyelere zabıta memuru alımı başvuru şartları nedir?

    KPSS 60 puan ile 6 belediye toplamda 87 zabıta alımı yapacak. Yayınlanan ilan ile yapılacak memur alımına ilişkin başvuru şartlarından tarihine ilişkin tüm gerekli bilgiler paylaşıldı. İl ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyenler için yeni açılan kontenjanlara ilgi çok fazla. Zabıta alımında istihdam sağlamak için belediyeler dönem dönem zabıta alımı ilanları yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar, yayınlanan ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyor. Zabıta memuru olmak için gerekli şartlar nelerdir? Zabıta nasıl olunur? Zabıta nedir?


    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Van Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Pendik Belediyesi, Van İpekyolu Belediyesi, Yaylakent Belediyesi zabıta alımı başvuruları 8 mart 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 12 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2021 Zabıta alımı başvuru şartları belediyeler tarafından başvuruda bulunacak adaylara ilan edildi.

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

    g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Zabıta Memuru alımına ilişkin özel başvuru şartları yayınlanan ilan metni ile tüm adaylara belirtildi. İşte Özel başvuru şartları;

        a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

        b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip,

        e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

        2021 ZABITA ALIMI RESMİ İLAN METİNLERİ

        Belediyeler tarafından yayınlanan zabıta alımı resmi ilan metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

        Van Büyükşehir Belediyesi: 15 Zabıta Memuru

        Şırnak Belediyesi: Ön Lisans mezunu 1 ve Lisans Mezunu 1 Zabıta memuru

        Bahçelievler Belediyesi: 19 Zabıta Memuru

        Pendik Belediyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 20 Zabıta memuru

        Van İpekyolu Belediyesi: 30 Zabıta memuru

        Yaylakent Belediyesi: 1 Zabıta Memuru
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        Haberler Memurlar Başvuru için son 1 gün! KPSS 60 puan farklı belediyelere zabıta memuru alımı başvuru şartları nedir? Zabıta alım ilanları...