BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 Zabıta alımı başvuru şartları belediyeler tarafından başvuruda bulunacak adaylara ilan edildi.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)