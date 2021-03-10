KPSS 60 puan ile 6 belediye toplamda 87 zabıta alımı yapacak. Yayınlanan ilan ile yapılacak memur alımına ilişkin başvuru şartlarından tarihine ilişkin tüm gerekli bilgiler paylaşıldı. İl ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyenler için yeni açılan kontenjanlara ilgi çok fazla. Zabıta alımında istihdam sağlamak için belediyeler dönem dönem zabıta alımı ilanları yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar, yayınlanan ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyor. Zabıta memuru olmak için gerekli şartlar nelerdir? Zabıta nasıl olunur? Zabıta nedir?
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Van Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Pendik Belediyesi, Van İpekyolu Belediyesi, Yaylakent Belediyesi zabıta alımı başvuruları 8 mart 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 12 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 Zabıta alımı başvuru şartları belediyeler tarafından başvuruda bulunacak adaylara ilan edildi.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)