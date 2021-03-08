Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 08.03.2021 10:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 10:49
    ABONE OL

    Rektörlüğünden 4/B sözleşmeli personel alım ilanı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Yayınlanan son ilanlar arasında Rektörlüğü'nün 4/B sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    O üniversite 102 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Rektörlüğü, 4/B sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda 102 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak personellerin büyük bölümünün hemşire olacağı belirtildi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru için şartlara da yer verildi.

    İşte Kocaeli Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alım ilanı başvuru şartları:
    A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
    1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
    2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
    3- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
    4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
    5- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
    6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayınız

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B sözleşmeli personel alım ilanı
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ