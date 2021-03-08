Hastanelere Türkiye geneli en az ilköğretim mezunu binlerce fazla personel ve işçi alımı! İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden ilanlar yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere özel hastanelere personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.
Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı
Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı