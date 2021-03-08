Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 08.03.2021 17:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 17:29
    ABONE OL

    42 personel alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden! başvuru şartları nelerdir?

    TÜBİTAK bünyesine alım yapılacak 42 personel için duyuru yayınlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre alınacak personellerin detaylar belli oldu. Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 42 personel istihdam edileceği duyuruldu. Peki, başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    42 personel alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden! TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK kadrosunda 42 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre hangi kadrolara alım yapılacağı belirlendi. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları hakkında merak edilenler!

    TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    İlanların özel başvuru şartları aşağıdaki tabloda unvanlara göre belirlenmiştir. Fakat genel başvuru şartları şu şekildedir;

    T.C. Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek.

        İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar 42 personel alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden! TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ