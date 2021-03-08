42 personel alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden! TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK kadrosunda 42 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre hangi kadrolara alım yapılacağı belirlendi. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları hakkında merak edilenler!
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İlanların özel başvuru şartları aşağıdaki tabloda unvanlara göre belirlenmiştir. Fakat genel başvuru şartları şu şekildedir;
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,