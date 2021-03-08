20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! 20 bin öğretmen hangi branşlara atanacak? 20 bin öğretmen hangi illere atanacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bu hayalle yanıp tutuşan yüzbinlerce aday MEB'ten gelecek haberi bekliyordu ve önbaşvuru gelişmesiyle birlikte heyecanlandı. Peki 20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.
1 Adalet 25
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3
3 Almanca 210