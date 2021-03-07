KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen Alımı için adayların bazı genel ve özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ise KPSS, Eğitim şartları aranacak. Bu yönde En az KPSS 50 Puan İle Memur alımı yapılacak olup, başvuru şartları şöyledir.

Genel Şartlar:

Adaylardan Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,