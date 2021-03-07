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    • Memurlar
    • 07.03.2021 09:04
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    • 07.03.2021 09:04
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    ! başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı

    personel alımı için bülten yayımladı. 5 Mart 2012 tarihi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan personel alımı duyurusuna göre 19 bin 940 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda 2021 senesi Mart ayı için kontratlı öğretmenliğe müracaat ve atama ilanı ile öğretmen alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden gelen ilana göre, Bakanlığa bağlı olan resmi eğitim kurumlarında görevlendirmek üzere 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi yapılacak.

    takvim.com.tr
    MEB son dakika 19 bin 940 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre 19 bin 940 kişilik kadro ile Sözleşmeli Personel alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen Alımı için adayların bazı genel ve özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ise KPSS, Eğitim şartları aranacak. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen Alımı için adayların bazı genel ve özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ise KPSS, Eğitim şartları aranacak. Bu yönde En az KPSS 50 Puan İle Memur alımı yapılacak olup, başvuru şartları şöyledir.

    Genel Şartlar:

    Adaylardan Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Kamu haklarından mahrum olmamak,
    Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
    Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
    Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
    Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

    Özel Şartlar:

    Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

    Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere,

    Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

    Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
    Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

    657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
    Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır,

    KPSS Şartı:

    2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.

        KONTENJAN DAĞILIMI:

        KONTENJAN DAĞILIMI:

        Sözleşmeli Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?

        Başkan Erdoğan'ın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklamasından sonra daha önceden bu konuya değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son ifadelerinde şimdilik çok net bir tarih vermenin mümkün olmadığını ancak öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceklerini söylemişti.

        Toplam kadro ihtiyaçlarını belirledikten sonra bütçenin netleşeceğine değinen Selçuk, öğretmen atamalarının hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşmelere kısa zamanda başlayacaklarını ve daha sonrasında da adaylara branş dağılımı listelerini duyuracaklarını dile getirmişti.

        2020 yılında gerçekleştirilen öğretmen atamalarında 60 ayrı branş üzerinden seçim yapılmıştı. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.

        İşte o öğretmen atamalarından bazıları;

        Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

        Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

        İngilizce öğretmeni ataması 1739,

        Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

        İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701

        Sözleşmeli Öğretmen Başvuruları Nasıl Yapılır?

        Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.
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