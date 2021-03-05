GİB sözleşmeli destek personel alımı başvurusu sürüyor! Alım yapılacak iller ve başvuru şartları nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 96 destek personel alımı yapılacağı açıklanmış ve başvurular 10 Mart'tan itibaren alınmaya başlanmıştı. İlanın duyurulmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına, alım yapılacak illere ve sınav-mülakat tarihine çevrildi. Peki, GİB sözleşmeli destek personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.