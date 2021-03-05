Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile en az lise mezunu 237 personel alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ataması yapılacak adaylara, yayınlanan ilan ile başvuru tarihi, şartları ve diğer tüm merak edilen detaylar açıklandı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte personel alımına ilişkin merak edilenler...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Şubat 2021 tarihinde başladı. Adaylar 12 mart 2021 tarihi saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.