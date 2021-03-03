Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından özel sektör ve kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunu 2441 kişilik temizlik görevlisi alımı yapılıyor. İŞKUR başvuru şartları ve İŞKUR'a kayıt sayfası haberimizde… Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapar. Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır.