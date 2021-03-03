Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından özel sektör ve kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunu 2441 kişilik temizlik görevlisi alımı yapılıyor. İŞKUR başvuru şartları ve İŞKUR'a kayıt sayfası haberimizde… Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapar. Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır.
TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Söz konusu temizlik görevlisi alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar, BURAYA tıkladıktan sonra açılan pencerede kendilerine uygun ilanların özel başvuru şartlarını görebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunmamak,
Takım çalışmasına yatkın,
Kişisel temizliğine önem veren,
Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun,
18 - 40 yaş aralığında.