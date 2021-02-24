İnfaz koruma memuru başvurusu 2021! Adalet Bakanlığı İKM Gardiyan alımı başvuru şartları nelerdir?

İnfaz koruma memuru başvurusu için heyecan dorukta! Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İKM gardiyan alımı duyurusu gelmişti. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvurulara büyük ilgi gösteriyor. Toplamda 13.202 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunların 4.918'i ise infaz koruma memuru olarak görev yapacak. Peki infaz koruma memuru alımı başvuru şartları nelerdir?
ALIMLAR HANGİ KADROLARA?
Adalet Bakanı Gül tarafından 22 Şubat'ta yapılan açıklamada 13 bin 202 personel alınacağı bildirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre;
3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi,
700 sözleşmeli mübaşir,
625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,
110 sözleşmeli şoför,
25 sözleşmeli aşçı
10 sözleşmeli işaret dili tercümanı
olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre;
4 bin 918 infaz ve koruma memuru,
19 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi),
51 hemşire,