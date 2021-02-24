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    • Memurlar
    • 24.02.2021 17:29
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    • 24.02.2021 17:29
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    başvurusu 2021! Adalet Bakanlığı şartları nelerdir?

    2021 başvurusu yoğun talep görüyor. Adalet Bakanlığı şartları hakkında vatandaşlar sorgulama yapıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişiler için duyuru geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Bakanlık bünyesine 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu alımların 4 bin 918'i ise infaz koruma memuru olarak görev yapacak. Peki su ne zaman? İnfaz koruma memuru İKM başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    İnfaz koruma memuru başvurusu 2021! Adalet Bakanlığı İKM Gardiyan alımı başvuru şartları nelerdir?

    İnfaz koruma memuru başvurusu için heyecan dorukta! Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İKM gardiyan alımı duyurusu gelmişti. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvurulara büyük ilgi gösteriyor. Toplamda 13.202 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunların 4.918'i ise infaz koruma memuru olarak görev yapacak. Peki infaz koruma memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

    ALIMLAR HANGİ KADROLARA?

    Adalet Bakanı Gül tarafından 22 Şubat'ta yapılan açıklamada 13 bin 202 personel alınacağı bildirildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre;

    3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi,

    700 sözleşmeli mübaşir,

    625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

    110 sözleşmeli şoför,

    25 sözleşmeli aşçı

    10 sözleşmeli işaret dili tercümanı

    olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre;

    4 bin 918 infaz ve koruma memuru,

    19 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi),

    51 hemşire,

        20 sağlık teknikeri,

        157 teknisyen,

        156 şoför,

        33 aşçı,

        4 kaloriferci olmak üzere toplam 5 bin 358 personel alacak.

        KPSS ŞARTI VAR MI?

        KPSS puan türü dışında farklı bir sınav puanından değerlendirme yapılmayacak.

        Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS Sınavında KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek.

        Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

        İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek.

            Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacak.

            Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumlu olacak.

            e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekecek.

            Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek.

            Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

            İNFAZ KORUMA MEMURU NE İŞ YAPAR?

            Adalet Bakanlığı'na bağlı ıslah evleri ve cezaevlerinde bulunan hükümlülerin barınma, yeme içme ve hayatlarını sürdürme ihtiyaçlarına yardımcı olan personellere infaz ve koruma memuru denir. Öte yandan infaz ve koruma memuru, tutukluların topluma yeniden kazandırılmasına da yardım eder.

            İnfaz ve koruma memurları, cezaevi ve ıslahevlerinde bulunan hükümlülerin disiplininden de mesuldür. Tutuklu ve hükümlülerin denetimi ve cezaevinin düzenini infaz ve koruma memuru sağlar.

            Bu memurların; cezaevinde asgari yaşam koşullarının oluşturulması, düzenin sağlanması ve tutukluların ihtiyaçlarının giderilmesi görevleri alanındadır.

            İnfaz ve koruma memuru olmak için Adalet Bakanlığı'nın açtığı personel alım ilanlarında gerekli şartları taşımak gereklidir.
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            Haberler Memurlar İnfaz koruma memuru başvurusu 2021! Adalet Bakanlığı İKM Gardiyan alımı başvuru şartları nelerdir?