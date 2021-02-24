İnfaz koruma memuru başvurusu 2021! Adalet Bakanlığı İKM Gardiyan alımı başvuru şartları nelerdir?

İnfaz koruma memuru başvurusu için heyecan dorukta! Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İKM gardiyan alımı duyurusu gelmişti. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvurulara büyük ilgi gösteriyor. Toplamda 13.202 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunların 4.918'i ise infaz koruma memuru olarak görev yapacak. Peki infaz koruma memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA?

Adalet Bakanı Gül tarafından 22 Şubat'ta yapılan açıklamada 13 bin 202 personel alınacağı bildirildi.