Türkiye Uzay Ajansı personel alımı başvuru şartları! İŞKUR Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ilanı yayınlandı!

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ilanı yayınlandı ve kurum bünyesine alınacak personeller belli oldu. Yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansı için açılan ilk ilanda alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Alım yapılacak personeller destek personeli olarak adlandırılıyor.
TÜRKİYE UZAY AJANSI PERSONEL ALIMI İLANI!
Yayımlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alınacaktır.
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi):
* 4 kişi alınacak
Şartlar:
1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak4