Türkiye Uzay Ajansı personel alımı başvuru şartları! İŞKUR Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ilanı yayınlandı!

Destek Personeli (Garson):

* 2 kişi alınacak

Şartlar:

1- Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.



3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak