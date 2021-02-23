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    • 23.02.2021 15:52
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    • 23.02.2021 15:52
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    ? JGK 2021 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru şartları...

    tarafından yapılan son duyuruda sözleşmeli ve muvazzaf subay alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alım için başvurular 17 Şubat 2021 günü başladı. Sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımına ilişkin yayımlanan ilanlar hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Şimdi adaylar başvuru şartlarını öğrenmek için ilandaki bilgileri görmek istiyor. Peki, başvuruları ne zaman bitiyor? İşte JGK 2021 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru şartları...

    Jandarma subay alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu ay yapılan açıklamaya göre, 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarına ve son başvuru tarihi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Jandarma subay alımı başvuruları ne zaman bitiyor? JGK 2021 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan tüm detaylar...

    ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

    a. Genel Koşullar:

    (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    (2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

    (3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

    (4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

    (5) Adaylar tarafından;

    (a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

    (b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

    (c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

    (ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

    (d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80'ini almış olmak,

    (6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

    (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar

    başvurabileceklerdir.),

    (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

    (c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

    (7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    (8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;

    (a) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

    (b) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D değerlendirme çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

    (9) Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;

    (a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

    (b) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak,

    (c) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,

    (10) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    (11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

    süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

    (12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

    (13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    (14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

    (15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

    (16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

    (17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

    (18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

    (19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

    (20) Hamile olmamak

    NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının

    anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

    2. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2'nci maddede belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.

    4. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

    a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

    c. Başvurular; 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23.59'da sona

    erecektir.

    ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne

    e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

    d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

    (1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),

    (2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),

    (3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

    (4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi leğıtım bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini "Belgeye Dayalı" olarak yükleyecektir. "Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "Bölüm Adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]

        (5) Beden Eğitimi Öğretmenliği branşına başvuracak adaylardan;

        - Antrenörlük,

        - Antrenörlük Eğitimi / Öğretmenliği,

        - Beden Eğitimi ve Spor,

        - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

        - Rekreasyon,

        - Spor Bilimleri,

        - Spor Bilimleri ve Teknolojisi,

        - Spor Yöneticiliği,

        - Spor Yönetimi bölümlerinden mezun olan adayların Pedagojik Formasyon

        Sertifikası/Belgesine sahip olması gerekmektedir. Adaylar sisteme Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesini yüklemek zorundadır.

        Aday başvuru yaparken, e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacaktır. Açılan ekrandaki "Profil Bilgilerim" altında bulunan "Diğer Bilgi/Belgelerim" bölümüne tıklayarak aktif hale getirdikten sonra "Belge Ekle" başlığı altındaki "Belge Türünü Seçiniz" kısmından "Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesi"ni seçerek belge yükleme bölümüne, almış olduğu Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesini yükleyerek başvurusuna devam edecektir.

        Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesini yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

        (6) Sözleşmeli olarak temin edilecek branşlar için KPSS sınav bilgilerinin "ÖSYM'den

        sorgula" ile yüklenmesi (2019-2020yılı KPSS P3 puanı),

        (7) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşı için KPSS sınav bilgilerinin

        "ÖSYM'den sorgula" ile yüklenmesi (2019-2020 yılı KPSS P4puanı),

        (8) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşı için KPSS sınav bilgilerinin

        "ÖSYM'den sorgula" ile yüklenmesi (2019-2020yılı KPSS P3puanı),

        (9) ALES sınav bilgilerinin "ÖSYM'den sorgula" ile yüklenmesi (2019-2020 yılı EA

        puanı),

        (10) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

        (11) Şehit ve malul eş ve çocuklarından başvuru yapacak adayların ise ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı ''Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin Kurum veya Valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar), işlemlerinin yapılması zorunludur. Adaylar sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.

        e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve belgelerinin girişini "Profil Bilgilerim" bölümünden yapabilecektir.

        (1) "Yabancı Dil Bilgilerim" kısmından "ÖSYM'den Al" veya "Belgeye Dayalı" olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.(Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda, sınav sonuç belgesi taranmış olarak veya resim olarak yüklenecektir.)

        (2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;

        (a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,

        (b) Sürücü belgesi,

        (c) Çalışma süresi belgesi,

        (ç) Sertifika belgesi,

        (d) Hizmet belgesi,

        (e) Gemi Adamı belgesi,

        (f) Sporcu lisans belgesi,

        (g) Mesleki yeterlilik belgesi,

        (ğ) Mahalli lisan belgesi,

        (h) Şehit gazi yakınlık belgesi,

        (ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası (i) Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesi

        (j) Diğer Belgeler

        seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

        f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ''Başvurularım'' kısmından ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmı seçilerek ''2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini'' sınavına ''Başvuru Yap'' butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

        g. ''Başvuru Yap'' butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ''Okudum ve Onaylıyorum'' kutucuğu işaretlenerek ''Devam Et'' butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. ''Okudum ve Onaylıyorum'' kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

        ğ. ''Devam Et'' butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun en fazla iki tercih seçilerek ''Başvuruyu Tamamla'' butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. (ADAYLARIN EN FAZLA İKİ TERCİH HAKKI BULANMAKTA OLUP, ADAYLAR TEK TERCİH DE YAPABİLİRLER. İKİ TERCİH YAPAN ADAYLAR İÇİN; BU İKİ TERCİHİNDEN BİRİSİNİN JANDARMA ERKEK VEYA JANDARMA KADIN BRANŞI OLMASI ZORUNLUDUR. İKİ TERCİH YAPAN ADAYIN HER İKİ TERCİHİ İÇİN DE ŞARTLARI TAŞIMASI HALİNDE İLK TERCİHİ, İLK TERCİHİ İÇİN ŞARTLARI TAŞIMAMASI DURUMUNDA İSE, ADAYIN İKİNCİ TERCİHİ ŞARTLARI TAŞIMASI DURUMUNDA DİKKATE ALINACAKTIR. BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN ŞARTLARI TAŞIYANLAR TEK BRANŞTAN SEÇME SINAVINA ÇAĞIRILACAKTIR.) ''Başvuruyu Tamamla'' butonuna basıldıktan sonra ekrana ''Aday Bilgi Formu'' gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha sınavlara getirilecektir.

        h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmından mevcut başvurunun silinerek, başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

        ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

        i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

        j. Sisteme girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu kapsamda "Belgeye Dayalı" olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olması gerekmektedir.

        k. Temin Merkezince aday tarafından verilen bilgilerin doğrulanmasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

        l. Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası vb. belgelere sahip olan adaylar, ayrıca bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.

        m. Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ:

        a. Adaylar Başvuru Sıralamaya Esas Puanına (KPSS notunun %70'i, ALES notunun %30'u) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı aday, KPSS ve ALES puanı istenmeyen Tabip ve Diş Tabibi branşlarına müracaat eden tüm adaylar sınavlara çağrılacaktır.

        b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

        6. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI:

        a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

        (1) Adaylardan 200 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

        (2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

        (3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

        (a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

        (b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

        (c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

        (ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade

        edilmeyecektir.

        b. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

        NOT: Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) sınav ücreti yatırmayacak, başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.

            7. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ:

            a. Başvuru bitiminde sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

            (1) Fiziki kontrole,

            (2) Fiziki yeterlilik sınavına,

            (3) Mülakat sınavına, tabi tutulacaktır.

            b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

            c. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkanı bulunmamaktadır.

            8. SINAV AŞAMALARI:

            Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

            a. Fiziki Kontrol :

            (1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

            (2) Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca TABLO-1'de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

            (3) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur", sağlayamayan adaylar hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

            (4) Hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

            b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

            (1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

            (2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

            (3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-3'de örneği bulunan standartlara uygun parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak yapılır. (Parkur geçiş talimatı TABLO-3'ün devamındadır.)

            (4) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak zorunludur.

            c. Mülakat Sınavı :

            (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

            (2) Değerlendirmede adayın;

            (a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

            (b) Kendisinden istenileni kavrama,

            (c) Özgüveni,

            (ç) İfade etme yeteneği,

            (d) Beden dilini kullanma becerisi,

            olmak üzere beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az altmış (60) puan alması gerekir.

            9. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI:

            a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı; KPSS puanının %30'u, ALES puanının %10'u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20'si, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

            b. KPSS ve ALES puanı istenmeyen branşlar için; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40'ı,

            VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

            c. Her bir branş için, erkek/kadın ayrı ayrı olacak şekilde; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30'una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir. Şehit ve malul eş ve çocukları statüsünde başvuru yapan adayların normal aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda, şehit ve malul eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.

            ç. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

            10. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

            a. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

            b. Başvuru yapan adaylardan sınavı kazanarak kontenjana giren tüm adaylar komando, terörle mücadele ve iç güvenlik eğitimine tabi tutulacaktır.

            c. Hukuk branşı hariç tüm adaylara TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" sağlık kurulu raporu aldırılacaktır

            ç. Hukuk branşı için ise, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D değerlendirme çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun "Muvazzaf Subay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. (GEÇİÇİ MADDE 2 -(1) 7'nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile düzenlenen sağlık yeteneği kapsamında, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşına yönelik değişiklik yapılıncaya kadar, Milli Savunma Bakanlığı mensubu hukuk sınıfından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun sağlık raporu almak şartı aranır.)

            d. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara sahip olmayan, olumsuz sağlık raporu verilen, b ve c maddelerinde belirtilen kararlar dışında farklı kararlı rapor alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

            11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

            Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması işlemlerine başlanır.

            12. KAYIT KABUL:

            a. Sınavlarda başarılı olmuş ve olumlu sağlık raporu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Aday gerektiğinde yeniden muayene ettirilebilir.

            b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara sahip olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

            c. Kayıt kabule başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

            d. Sınavlarda başarılı olan ve kayıt kabul için gelen adaylar noterden tasdikli yüklenme senedini yanlarında getirecektir. (Yüklenme senedi örneği

            https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden bulunmaktadır.)

            13. İNTİBAK EĞİTİMİ :

            a. Adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. (İntibak eğitimi yaklaşık bir aydır.)

            b. İntibak eğitimi süresince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

            c. İntibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

            14. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

            a. Kayıt sırasında, Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, kayıt günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan, vefat eden veya olumsuz sağlık raporu alan adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

            b. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilen kayıt kabul merkezine evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen, olumsuz sağlık raporu alan ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

            c. İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

            ç. Adaylara yedek çağrısı https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

            15. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

            a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Ayrılan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

            b. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle SUEM'den ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha SUEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, ayrılan veya çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

            c. Bu kılavuzun 3'üncü madde a. bendinde sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan

            adayların ilişikleri kesilir.

            ç. Subay Eğitim Merkezi Komutanlığından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen

            adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

            d. İntibak eğitimi süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam edilir.

            16. HUKUKİ SORUMLULUK :

            a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere,

            Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

            b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

            17. SINAV TAKVİMİ :

            : 17 Şubat 2020 - 28 Şubat 2020 saat: 23.59'a kadar

            : Ayrıca bildirilecektir.

            : Ayrıca bildirilecektir.

            : Onayı müteakip ilan edilecektir.
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