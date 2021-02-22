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    • Memurlar
    • 22.02.2021 10:55
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    • 22.02.2021 10:55
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    3.750 ve 4.500 TL maaş verilecek! İŞKUR aracılığı ile 46.115 işçi ve kamu personeli alınıyor! İşte başvuru şartları ve kadrolar

    İŞKUR yeni duyurular yayımlamaya devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR aracılığı ile 46.115 işçi ve kamu personeli alınıyor. İŞKUR üzerinde gelen ilanlara başvuru yapacak adaylar genelde sosyal olanakları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal olanak sağlar ve en az 3.750 ve 4.500 TL gibi maaş imkanı ile işe alım yaparlar. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

    takvim.com.tr
    3.750 ve 4.500 TL maaş verilecek! 46.115 işçi ve kamu personeli alınıyor!

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 46.115 kişi alınacak. En çok alım yapılacak kadro ve şartlar? İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üzerinde gelen ilanlara başvuru yapacak adaylar genelde sosyal olanakları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal olanak sağlar ve en az 3.500 TL gibi maaş imkanı ile işe alım yaparlar.

    İŞKUR ARACILIĞI İLE ALIM YAPILACAK BAZI KADROLAR:

    Forklift Operatörü 389
    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1067
    Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 139
    Güvenlik Görevlisi 335
    Kağıt İmal İşçisi 104
    Kalite Kontrolcü 303
    Kasiyer 381
    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 309
    Konfeksiyon İşçisi 686
    Kurye 150
    Makine Mühendisi 274
    Makineci (Dikiş) 1243
    Mekanik Bakım Onarımcısı 258
    Mobilya Montajcısı 186
    Motosikletli Kurye 265
    Muhasebeci 264
    Ön Muhasebeci 874
    Paketleme işçisi 297
    Pazarlamacı 275
    Reyon Görevlisi 357
    Satış Danışmanı / Uzmanı 809
    Seramik İmal İşçisi 160
    Sevkiyat Görevlisi 223
    Şoför-Yük Taşıma 443
    Temizlik Görevlisi 692

    Beden İşçisi (Genel) 6552
    Beden İşçisi (Temizlik) 201
    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 128
    Bisküvi İmalat İşçisi 200
    Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 131
    Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 128
    Büro İşçisi 119
    Büro Memuru (Genel) 313
    CNC Freze Tezgahı Operatörü 214
    CNC Torna Tezgahı Operatörü 540
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 408
    Depo İşçisi (Elleçleme) 100
    Depo Sevkiyat Sorumlusu 200
    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 339
    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 251
    Dokuma Konfeksiyon Makineci 596
    Düz Dikiş Makineci 206
    Elektrik Teknikeri 157
    Elektrik Teknisyeni 304
    Elektrikçi (Genel) 501
    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 220

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

        18 Yaşını Tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak kadroya göre ilgili alanlarda bilgi sahibi olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az Okur yazar olmak şartları aranacak.

        BAŞVURULAR:

        İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

        SOSYAL OLANAKLAR NEDİR?

        İŞKUR üzerinde gelen ilanlara başvuru yapacak adaylar genelde sosyal olanakları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal olanak sağlar ve en az 3.750 ve 4.500 TL gibi maaş imkanı ile işe alım yaparlar.

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        Haberler Memurlar 3.750 ve 4.500 TL maaş verilecek! İŞKUR aracılığı ile 46.115 işçi ve kamu personeli alınıyor! İşte başvuru şartları ve kadrolar