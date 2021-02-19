Alım yapılacak olan şartlar;

Tıp Fakültesinden mezun olmak (uzman ya da pratisyen)Tercihen iyi düzeyde İngilizce biliyor olmak,Tam zamanlı çalışma hayatına uygun olmak,Mecburi hizmetini yerine getirmiş olmak,Takım çalışmasına uygun olmak,Seyahat engeli her koşulda olmayan,Yoğun çalışma için iş temposuna ayak uydurabilen,Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da tecilli olması,Sosyal sorumluluk bilincinde olmak şartları ile alımlar yapılacak olduğuna dair duyurular yapıldı.Bu şartları taşıyan vatandaşlar Türk Kızılay internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek oldukları gibi bu merkezlere giderek başvurularını da tamamlayabilecekler. Bu şartlar sayesinde tam 22 ilde 7 bin TL maaş ile çalışma hayatına başlayabilecekler.