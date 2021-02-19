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    • Memurlar
    • 19.02.2021 08:40
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    • 19.02.2021 08:40
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    ’ı personel alımı başvuru şartları nedir? Onlarca ilde tam 7000 TL maaşla personel alınacak!

    Kızılay 7 bin lira maaşla personel alım ilanlarına oldukça yoğun bir talep geldi. Bu anlamda Kızılay personel alım kadroları ve şartları ile detayları takvim.com.tr'de sizler için veriyoruz. 'da ı tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuruların devam ettiği duyuruldu. Ayrıca Kızılay tarafından yayınlanan KPSS şartsız personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Türk Kızılay doktor alımları yapılacak olduğunun duyurularını paylaştı. Tam 22 ilde 7 bin TL maaş ile yapılacak doktor alımları için şartlar belli oldu.

    Onlarca ilde tam 7000 TL maaşla personel alınacak!

    Genel merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı tarafından Ankara'da çalışacak KPSS'siz en az 7 bin lira maaşla farklı meslekten personel alım ilanı yayımlandı. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Türk Kızılay doktor alımları yapılacak olduğunun duyurularını paylaştı. Tam 22 ilde 7 bin TL maaş ile yapılacak doktor alımları için şartlar belli oldu. 151 yaşına giren Türk Kızılay için kan bağış merkezleri için görevlerine devam edecek doktor arayışlarının hız kesmeden devam edeceğine dair duyurular yer aldı.Başvuru alım şartları belli oldu…

    Personeller hangi illerde alınacak?

    iller;Ankara,

    Kütahya,

    Yozgat,

    Şanlıurfa,

    Kahramanmaraş,

    Hatay,

    Malatya,

    Adıyaman,

    Diyarbakır,

    İstanbul(Anadolu),

    İstanbul (Avrupa),

    Tekirdağ,

    Edirne,

    Kırklareli,

    Kocaeli,

    Zonguldak,

    Manisa,

    Denizli,

    Erzurum,

    Erzincan,

    Van,

    Rize,

    Amasya alanlarında alımlar yapılacak.

    Doktor alımları…Türk Kızılay doktor alımları yapılacak olduğunun duyurularını paylaştı. Tam 22 ilde 7 bin TL maaş ile yapılacak doktor alımları için şartlar belli oldu. 151 yaşına giren Türk Kızılay için kan bağış merkezleri için görevlerine devam edecek doktor arayışlarının hız kesmeden devam edeceğine dair duyurular yer aldı. Başvuru alım şartları belli oldu…

        Alım yapılacak olan şartlar;

        Tıp Fakültesinden mezun olmak (uzman ya da pratisyen)Tercihen iyi düzeyde İngilizce biliyor olmak,Tam zamanlı çalışma hayatına uygun olmak,Mecburi hizmetini yerine getirmiş olmak,Takım çalışmasına uygun olmak,Seyahat engeli her koşulda olmayan,Yoğun çalışma için iş temposuna ayak uydurabilen,Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da tecilli olması,Sosyal sorumluluk bilincinde olmak şartları ile alımlar yapılacak olduğuna dair duyurular yapıldı.Bu şartları taşıyan vatandaşlar Türk Kızılay internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek oldukları gibi bu merkezlere giderek başvurularını da tamamlayabilecekler. Bu şartlar sayesinde tam 22 ilde 7 bin TL maaş ile çalışma hayatına başlayabilecekler.


        Kızılay iş ilanları başvuru sayfası :

        https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

        Linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada, başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve özgeçmiş oluşturarak müracaatınızı internet üzerinden yapın.
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