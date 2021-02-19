Genel merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı tarafından Ankara'da çalışacak KPSS'siz en az 7 bin lira maaşla farklı meslekten personel alım ilanı yayımlandı. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Türk Kızılay doktor alımları yapılacak olduğunun duyurularını paylaştı. Tam 22 ilde 7 bin TL maaş ile yapılacak doktor alımları için şartlar belli oldu. 151 yaşına giren Türk Kızılay için kan bağış merkezleri için görevlerine devam edecek doktor arayışlarının hız kesmeden devam edeceğine dair duyurular yer aldı.Başvuru alım şartları belli oldu…
Personeller hangi illerde alınacak?
iller;Ankara,
Kütahya,
Yozgat,
Şanlıurfa,
Kahramanmaraş,
Hatay,
Malatya,
Adıyaman,
Diyarbakır,
İstanbul(Anadolu),
İstanbul (Avrupa),
Tekirdağ,
Edirne,
Kırklareli,
Kocaeli,
Zonguldak,
Manisa,
Denizli,
Erzurum,
Erzincan,
Van,
Rize,
Amasya alanlarında alımlar yapılacak.
Doktor alımları…Türk Kızılay doktor alımları yapılacak olduğunun duyurularını paylaştı. Tam 22 ilde 7 bin TL maaş ile yapılacak doktor alımları için şartlar belli oldu. 151 yaşına giren Türk Kızılay için kan bağış merkezleri için görevlerine devam edecek doktor arayışlarının hız kesmeden devam edeceğine dair duyurular yer aldı. Başvuru alım şartları belli oldu…