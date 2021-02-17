Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 17.02.2021 14:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2021 14:44
    ABONE OL

    Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 3.500 ve 4.500 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları

    Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 3.500 ve 4.500 TL ikamet şartsız belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS şartı olmadan ve sınavsız alımlar izleniyor. Başvurular sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvuru edilen kısmın ferdin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir kısma başvuruda bulunulması pozitif bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. İşte 3.500 ve 4.500 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları...

    Belediyelere KPSS şartsız memur alımı yapılıyor

    Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru ve belediye emekçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde kontratlı personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu ilanların yapılması sonrasında şahısların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

    Belediyelere KPSS'li ve KPSS şartsız memur alımı yapılıyor

    Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.02.2021.

    Trabzon Arsin Belediyesi Personel Ltd.Şti.22.02.2021

    Trabzon Araklı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.02.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 22.02.2021

    Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021

    Aksaray Helvadere Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.02.2021

    Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti.18.02.2021

        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 26.02.2021

        Ankara Çankaya Belediyesi Per. A.Ş. 23.02.2021

        İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 28.02.2021

        Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.02.2021

        Afyonkarahisar Yeşilçiftlik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.02.2021

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

        f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

            Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

            Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

            Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

            5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

            "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."

            BELEDİYE GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Memurlar Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 3.500 ve 4.500 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları