Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 3.500 ve 4.500 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları

Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru ve belediye emekçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde kontratlı personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu ilanların yapılması sonrasında şahısların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.
Belediyelere KPSS'li ve KPSS şartsız memur alımı yapılıyor
Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.02.2021.
Trabzon Arsin Belediyesi Personel Ltd.Şti.22.02.2021
Trabzon Araklı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.02.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 22.02.2021
Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021
Aksaray Helvadere Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.02.2021
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti.18.02.2021