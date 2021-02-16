2021 güncel memur alımı ilanları gündemde sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Sağlık görevlisi,polis, uzman erbaş, bekçi, uzman alımı başvuruları nasıl yapılacak? Memurluk hayali kuran binlerce vatandaş açılan kadroları merak ediliyor. Sözleşmeli memur alımı güncel ilanlarına dair bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz
SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;
Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı.
TÜBİTAK'TAN PERSONEL ALIM İLANI
Türkiye'nin teknoloji üssü kurumları arasında yer alan ve önemli bir yeri bulunan TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler için 1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı hangi şehirde yapılacak araştıran adaylar, TÜBİTAK güncel açık kadro ilanlarına ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, MAM'da görevlendirilmek üzere 6 personel alınacak.