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    • Memurlar
    • 14.02.2021 09:28
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    • 14.02.2021 09:28
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    Gelir İdaresi Başkanlığı 280 personel alacağını duyurdu! İşte başvuru tarihi ve şartlar!

    Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edeceğini duyurdu. Personel alımı için 16-25 Mart'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacağı belirtildi. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.

    AA
    GİB 280 personel alımı yapacak!

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli illerde şoför pozisyonunda görev yapacak 280 sözleşmeli destek personel alımı gerçekleştirilecek.

    Söz konusu alım için 16-25 Mart'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacak.

    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce "http://www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

    Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.

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    Haberler Memurlar Gelir İdaresi Başkanlığı 280 personel alacağını duyurdu! İşte başvuru tarihi ve şartlar!