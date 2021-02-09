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    • Memurlar
    • 09.02.2021 18:10
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    • 09.02.2021 18:10
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    açıklandı mı? 2021 EGM PA ?

    20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınavına katılan binlerce aday heyecanla sonuçları bekliyor. Bilindiği üzere İstanbul'a 400 yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklama sınav sonrası adayların gündemindeki yerini koruyor. Peki, açıklandı mı? 2021 EGM PA ? İşte bilgiler...

    Bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ocak ayının son haftalarınddan itibaren bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 20 Ocak tarihinde tamamlanan sınavın ardından sınava katılım sağlayan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi açıklamasını öğrenmek istiyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.

    SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

    2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.

    BEKÇİLİK SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

    [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

        SINAV ESASLARI

        Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

        2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

        a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

        c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

        3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

            SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

            1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden(www.pa.edu.tr)kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

            2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

            3.Adaylar;

            a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
            b) Kendisinden istenileni kavraması,
            c) Özgüveni,
            ç) İfade etme yeteneği,
            d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş yrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

            4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
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            Haberler Memurlar Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?