Ocak ayının son haftalarınddan itibaren bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 20 Ocak tarihinde tamamlanan sınavın ardından sınava katılım sağlayan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi açıklamasını öğrenmek istiyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.
SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.