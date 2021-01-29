Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda memur kadrosunda çalıştırmak üzere 4 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. BDDK kamu personeli alımı başvurusu internet üzerinden 1 Şubat 2021 günü başlayacak. Adaylar başvurularını, BDDK resmi sayfası üzerinden açılacak başvuru formunu doldurarak yapacaklar.
BAŞVURU TARİHİ
BDDK kamu personeli alımı başvurusu internet üzerinden 1 Şubat 2021 günü başlayacak. Adaylar başvurularını, BDDK resmi sayfası üzerinden açılacak başvuru formunu doldurarak yapacaklar.
BAŞVURU ŞARTLARI
BDDK memur alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
- Türk Vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.