27. Dönem POMEM sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken adaylar sınavın yapılacağı tarihe odaklandı. Polis olmak isteyen binlerce kişi bir yandan sınav için çalışmalara başladı. Öte yandan 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak sorusu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte merak edilenler...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.