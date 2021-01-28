Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 28.01.2021 12:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 12:36
    ABONE OL

    başvuru nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı 1462 KPSS şartı var mı?

    İçişleri Bakanlığı başvuru nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı bünyesine 1462 çağrı karşılama personeli alınacağı duyuruldu. Bu yıl içerisinde yapılacak alımlar arasında toplam 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. En çok alım ise çağrı merkezine olacak. İçişleri Bakanlığı çağrı karşılama personeli için 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavın ardından puanlara göre alım yapılacak. Peki, İçişleri Bakanlığı şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    112 çağrı merkezi personel alımı başvuru nasıl yapılır?

    İçişleri Bakanlığı bünyesine 1462 çağrı merkezi personeli, toplamda ise 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için Bakanlıklardan personel alım duyurusu yapılıyor. 29 Ocak'ta sona erecek başvuruların ardından adaylar sınavlara giriş yapacak. En çok alım yapılan kadro ise 112 çağrı merkezi personeli olacak. Peki 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

    112 ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

    İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

    Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanda 4B'li personel alımı için aşağıdaki sınav duyurusu yayımlandı;

    "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."

    İçişleri Bakanlığı çağrı karşılama personeli için 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile belli olacak.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

    (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        (ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        (d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

        2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

        3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

        4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        5-Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı 1462 çağrı merkezi personel alımı KPSS şartı var mı?