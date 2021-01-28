İçişleri Bakanlığı bünyesine 1462 çağrı merkezi personeli, toplamda ise 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için Bakanlıklardan personel alım duyurusu yapılıyor. 29 Ocak'ta sona erecek başvuruların ardından adaylar sınavlara giriş yapacak. En çok alım yapılan kadro ise 112 çağrı merkezi personeli olacak. Peki 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!
112 ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!
İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanda 4B'li personel alımı için aşağıdaki sınav duyurusu yayımlandı;
"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."
İçişleri Bakanlığı çağrı karşılama personeli için 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile belli olacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,