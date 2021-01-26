İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede görevlendirilmek üzere 112 öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. İlan detaylarında öğretim üyelerinin hangi pozisyon ve bölümlerde görevlendirileceğine de yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr interner sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin detaylı bilgilere de yer aldı. İlanda "Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve İstanbul Gelişim Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.