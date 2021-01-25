İkramiye ödeme tutarları ne kadar?

Bürüt ücrete göre 3 bin 577- bin 101

3 bin 700- bin 146

4 bin-bin 239

4 bin 250- bin 316

4 bin 500- bin 394

5 bin- bin 548

5 bin 250- bin 626

5 bin 500- bin 703

6 bin- bin 858

6 bin 500- 2 bin 013

7 bin- 2 bin 168

7 bin 500- 2 bin 323

8 bin- 2 bin 478