İlave tediye işçilerin memur olması durumunda aldıkları ikramiye. 657 devlet memurları kanununda bulunan bu ikramiyeyi herkes alıyor. Her sene kamuya bağlı olarak çalışan işçilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Yılda ikişer taksit halinde yapılan ödemeler için bu sene heyecan başladı. İşçiler 2021 tediye ödemelerini ne zaman ve ne kadar alacaklarını merak ediyorlar. Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Her yıl Ocak, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere yapılan ödemeler, bu sene 29 Ocak'ta işçilerin banka hesaplarına yatırılacak.
Tediye ödemeleri ne zaman ve ne kadar olarak ödenecek?
Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Her sene Ocak, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere yapılan ödemeler, bu sene 29 Ocak'ta işçilerin banka hesaplarına yatırılacak. Peki, 13 günlük olarak yatırılan ücretlerden kim ne kadar faydalanacak?
İkramiye ödeme tutarları ne kadar?
Bürüt ücrete göre 3 bin 577- bin 101
3 bin 700- bin 146
4 bin-bin 239
4 bin 250- bin 316
4 bin 500- bin 394
5 bin- bin 548
5 bin 250- bin 626
5 bin 500- bin 703
6 bin- bin 858
6 bin 500- 2 bin 013
7 bin- 2 bin 168
7 bin 500- 2 bin 323
8 bin- 2 bin 478