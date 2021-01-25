Türk Kızılayı kariyer sayfası üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Doğal afetlerin ya da üzücü olayların yaşandığı her olaya el atan Kızılay bu yıl bünyesine 100 işçi alacak. Müjdeli haberi duyuran Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, alımın detayları hakkında bilgi verdi. İşte Kızılay personel alımı 2021 tarihi, nasıl başvuru yapılacağı ve şartları...
KIZILAY 2.500 PERSONEL ALIMINI NE ZAMAN YAPACAK?
Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu yeni yılın girmesi ile birlikte 2021'in Haziran ayından itibaren 2.500 personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.
Soylu şu açıklamaya yer verdi;
"2021 Yılının Haziran ayından itibaren istihdam için çalışmalar başlayacak ve ilk etapta 100 personel istihdam edilecek. Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek"
GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI!
* Kızılay'ın güncel personel alımı ilanlarına baktığımızda ise kadroların şu şekilde olduğu görülüyor:
* İlk Yardım Eğitmeni
* Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı
* Raporlama Sorumlusu
* Çağrı Merkezi Operatörü
* Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı
* Doktor