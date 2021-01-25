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    • 25.01.2021 13:20
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    KPSS şartsız 2.500 personel alımı! Başvurular ne zaman bitiyor? 2021 Kızılay personel maaşları ne kadar?

    KPSS şartı aramaksızın 2.500 personel alımı yapacak. Her yıl olduğu gibi 2021 yılı için personel alım ilanları yayınlamaya devam eden , çeşitli departmanlarda görevlendirmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile binlerce eleman alımı yapıyor. Müjdeli haberi duyuran Kızılay Şube Başkanı , alımın detayları hakkında bilgi verdi. İşte Kızılay personel alımı 2021 tarihi, nasıl başvuru yapılacağı ve şartları...

    takvim.com.tr
    Kızılay KPSS şartsız 2.500 personel alımı! Başvurular ne zaman bitiyor?

    Türk Kızılayı kariyer sayfası üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Doğal afetlerin ya da üzücü olayların yaşandığı her olaya el atan Kızılay bu yıl bünyesine 100 işçi alacak. Müjdeli haberi duyuran Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, alımın detayları hakkında bilgi verdi. İşte Kızılay personel alımı 2021 tarihi, nasıl başvuru yapılacağı ve şartları...

    KIZILAY 2.500 PERSONEL ALIMINI NE ZAMAN YAPACAK?

    Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu yeni yılın girmesi ile birlikte 2021'in Haziran ayından itibaren 2.500 personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.

    Soylu şu açıklamaya yer verdi;

    "2021 Yılının Haziran ayından itibaren istihdam için çalışmalar başlayacak ve ilk etapta 100 personel istihdam edilecek. Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek"

    GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI!

    * Kızılay'ın güncel personel alımı ilanlarına baktığımızda ise kadroların şu şekilde olduğu görülüyor:

    * İlk Yardım Eğitmeni

    * Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı

    * Raporlama Sorumlusu

    * Çağrı Merkezi Operatörü

    * Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı

    * Doktor

        KIZILAY PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Tercihen Arapça ve ingilizce dilini bilmek,

        İlanlara göre lise veya lisans mezunu olmak,

        Alım yapılacak pozisyon için sertifikaya sahip olmak,

        Seyahat engeli durumu olmamak,

        Ekip çalışmasına yatkın olmak,

        Sağlık engeli olmayan,

        Esnek çalışma saatlerine uyumlu,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

        KIZILAY PERSONEL MAAŞLARI 2021

        Kızılay personel maaşlar 6.000 ile 10.000 arasından değişkenlik gösteriyor.

        Genel müdür maaşları; 12.000 ile 20.000 arasında Yardımcıların ise 8.500 ile 15.000 arası değişmekte.

        Uzman, Direktör, Danışman yada araştırmacı maaşları 8.5.000 ile 15.000 arasında

        Stratejiysen maaşı 12.000 ile 20.000 arasında

        KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.

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