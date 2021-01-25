KIZILAY 2.500 PERSONEL ALIMINI NE ZAMAN YAPACAK?

Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu yeni yılın girmesi ile birlikte 2021'in Haziran ayından itibaren 2.500 personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Soylu şu açıklamaya yer verdi;

"2021 Yılının Haziran ayından itibaren istihdam için çalışmalar başlayacak ve ilk etapta 100 personel istihdam edilecek. Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek"