Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 90 personel alımı yapacak. Alınacak personellere ilişkin tüm detaylara ilanda yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, personel alımına başvuracak adaylar için "Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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