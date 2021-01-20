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    • 20.01.2021 09:58
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    90 personel alımı yapacağını açıkladı! İşte şartlar...

    tarafından yayınlanan "personel alımı" ilanları arasında 'ın 90 personel alımı yapacağı ilanı da yer aldı. Alıma ilişkin şartlar ve detaylı bilgiler açıklandı.

    TÜBİTAK onlarca personel alacak! İşte şartlar...

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () 90 personel alımı yapacak. Alınacak personellere ilişkin tüm detaylara ilanda yer verildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, personel alımına başvuracak adaylar için "Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın...

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    Haberler Memurlar TÜBİTAK 90 personel alımı yapacağını açıkladı! İşte şartlar...