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    • 15.01.2021 10:04
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    • 15.01.2021 10:04
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    açıkladı: 12 sözleşmeli personel alınacak

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan ilanla Rektörlüğü 12 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alınacak personellere ilişkin detaylı bilgi ilanda yer aldı.

    Akdeniz'deki o üniversite sözleşmeli personel arıyor

    Rektörlüğü, 12 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alınacak personellerin 9 hemşire, 1 psikolog, 1 röntgen teknisyeni, 1 sağlık teknikeri olacağı duyuruldu.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar da belirtildi. Açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 12 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır." denildi.

    İlana ilişkin detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar Mersin Üniversitesi açıkladı: 12 sözleşmeli personel alınacak