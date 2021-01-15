Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 12 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alınacak personellerin 9 hemşire, 1 psikolog, 1 röntgen teknisyeni, 1 sağlık teknikeri olacağı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar da belirtildi. Açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 12 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır." denildi.