Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 13.01.2021 11:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.01.2021 11:04
    ABONE OL

    9 öğretim üyesi alacak! Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları

    'nun internet sitesindeki personel alım ilanlarında ilanla 9 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Alım için detaylara ilan bilgilerinde yer verildi.

    İstanbul'daki o üniversite 9 öğretim üyesi alacak

    9 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Alınacak öğretim üyelerinin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nde görev alacağı açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar da belirtildi. İşte o şartlardan bazıları:

    Profesör kadrosu için:
    - Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
    - İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
    - Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

    Doçent kadrosu için:
    - Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
    - Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
    - Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

    Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
    - İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
    - Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
    - Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak! Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları