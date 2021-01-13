Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Alınacak öğretim üyelerinin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nde görev alacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar da belirtildi. İşte o şartlardan bazıları:



Profesör kadrosu için:

- Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

- İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

- Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.



Doçent kadrosu için:

- Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

- Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

- Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.



Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

- İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,

- Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

- Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.