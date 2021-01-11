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    • 11.01.2021 10:02
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    Büyükşehir Belediyesine 75 eri alınacak! Diyarbakır BB itfaiye alımı başvuru şartları

    'na ait ilanların yayınlandığı internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda Büyükşehir Belediye Başkanlığına 75 eri alınacağı duyuruldu.

    O belediyeye 75 itfaiyeci alınacak! İşte şartlar

    Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilmek üzere 75 eri alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanda itfaiye eri alım şartlarına ilişkin esaslara yer verildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır." bilgisi yer aldı.

    Diyarbakır BB itfaiye alımına ilişkin detaylar için tıklayın

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