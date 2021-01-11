Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilmek üzere 75 itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanda itfaiye eri alım şartlarına ilişkin esaslara yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır." bilgisi yer aldı.