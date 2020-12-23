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    • 03.03.2021 11:12
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    KPSS şartsız sınavsız farklı belediyelere sekreter, büro memuru, güvenlik görevlisi ve kamu personeli alımı şartları nedir?

    Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS puan koşulu aranmadan personel, işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı bültenleri kısmından yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda müracaatların başladığına yer verildi.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız sınavsız sekreter, büro memuru, güvenlik görevlisi ve kamu personeli alımı

    Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS puan koşulu aranmadan personel, işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı bültenleri kısmından yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda müracaatların başladığına yer verildi.

    23 ARALIK KURUM DIŞI PERSONEL ALIMLARI

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
    İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
    Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020
    Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020
    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020


    Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020
    Denizli Peraş Tic. A.Ş. 24.12.2020
    Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.12.2020
    Manisa Besot Tic. A.Ş. 25.12.2020
    Bursa Orhaneli Tur. İnş. Tek. Lok. Bilg. Pet. Tic. Ltd. Şti. 25.12.2020
    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 25.12.2020
    Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 26.12.2020


        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 05.01.2021
        Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. A.Ş. 23.12.2020
        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 25.12.2020
        Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 26.12.2020
        İzmir BYNDR Tur İnş. San. Tic. A.Ş. 26.12.2020
        Manisa Akhisar Belediyesi Per. A.Ş. 23.12.2020
        Manisa BESOT Tic. A.Ş. 26.12.2020


        İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. 23.12.2020
        Kastamonu Abana Belediyesi Personel Ltd. Şti. 23.12.2020
        Bartın HASBEL Tem. Hiz. Yapı İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 24.12.2020
        Bursa Yesaş Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 27.12.2020
        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 31.12.2020


        Yalova Yerel Yön. Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Per. Ltd. Şti. 26.12.2020
        Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 23.12.2020
        Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 24.12.2020
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.12.2020
        Aydın Nazbel Ulaş. Su İnş. Hiz. İşl. San. Tic. A.Ş. 25.12.2020
        Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.12.2020


            Bursa BİNTED Tic. Ltd. Şti. 26.12.2020
            Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sist. San. Tic. A.Ş. 30.12.2020
            Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri A.Ş. 23.12.2020
            Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. 23.12.2020

            İLANLARA BAŞVURU İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            KİMLER BAŞVURABİLİR?

            İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
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