KPSS şartsız sınavsız farklı belediyelere sekreter, büro memuru, güvenlik görevlisi ve kamu personeli alımı şartları nedir?

Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS puan koşulu aranmadan personel, işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı bültenleri kısmından yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda müracaatların başladığına yer verildi.
23 ARALIK KURUM DIŞI PERSONEL ALIMLARI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020
Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020
Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 24.12.2020
Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.12.2020
Manisa Besot Tic. A.Ş. 25.12.2020
Bursa Orhaneli Tur. İnş. Tek. Lok. Bilg. Pet. Tic. Ltd. Şti. 25.12.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 25.12.2020
Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 26.12.2020