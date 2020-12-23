KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TCDD İşçi alımı için adayların öncelikle 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmaları gereklidir. Genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir durumu olmamak, Askerlik ile ilgisi olmamak, 18 Yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR kaydı bulunmak " şartları aranacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinde 28 Aralık 2020 tarihi ile yayımlanıp başvuru süreci başlayacaktır. Adaylara verilecek olan 4 günlük süre sonunda yani 01 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. Başvurular " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.