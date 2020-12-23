İŞKUR güncel iş ilanları: İŞKUR TCDD kadrolu personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine TCDD işçi alımı başvuruları hakkında vatandaşlar arama yapmaya başladı. Çeşitli alanlarda istihdam edilecek 60 kişi, İŞKUR başvuruları üzerinden değerlendirilecek. Peki,TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? TCDD işçi alımı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? iŞKUR TCDD kadrolu işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
TCDD 60 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olan TCDD personel alımı detayları merak ediliyor. TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? TCDD işçi alımı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?
TCDD 60 SÜREKLİ PERSONEL ALACAK!
TCDD 60 personel alımı ilanları 28.12.2020-01.01.2021 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi, Lokomotif Tamircisi, elektrikçi, Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü, Vagon İmal ve Tamircisi ve kaynakçı olarak işe alınacak 60 personel için gerekli şartlar ilan açıldığında duyurulacak.
TCDD İLANLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK OLAN BELGELER
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet
şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile
ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir),
6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli)
7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
TCDD İşçi alımı için adayların öncelikle 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmaları gereklidir. Genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir durumu olmamak, Askerlik ile ilgisi olmamak, 18 Yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR kaydı bulunmak " şartları aranacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinde 28 Aralık 2020 tarihi ile yayımlanıp başvuru süreci başlayacaktır. Adaylara verilecek olan 4 günlük süre sonunda yani 01 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. Başvurular " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.