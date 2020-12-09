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    • Memurlar
    • 10.12.2020 07:58
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    • 17.02.2021 09:00
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    10 şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı

    10 güncel başvuru iş ilanları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular devam ediyor.

    10 Aralık KPSS şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı

    10 Aralık İŞKUR güncel müracaat iş ilanları vatandaşların gündeminde. 2020 yılı biterken, İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce temizlik ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu müesseseyi bünyesine yapılacak olan alımlara müracaat yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sıhhat problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.

    İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - En az ilköğretim mezunu olmak,

    - Sağlık problemi bulunmamak,

    - Takım çalışmasına yatkın,

    - Kişisel temizliğine önem veren

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI

        GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI

        İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

        İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,
        ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,
        en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.

        ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

        Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.

        Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

            ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAÇ TL MAAŞ ALIR?

            Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında özel güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş 2018 yılında kaç tl oldu sorunun yanıtıdır. Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı ve silahsız olmak üzere değişkenlik gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret ile 2 bin TL arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 1800 TL ile 2500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.
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