10 Aralık KPSS şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı

10 Aralık İŞKUR güncel müracaat iş ilanları vatandaşların gündeminde. 2020 yılı biterken, İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce temizlik ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu müesseseyi bünyesine yapılacak olan alımlara müracaat yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sıhhat problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.
İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Sağlık problemi bulunmamak,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Kişisel temizliğine önem veren
TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI