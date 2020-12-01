



Çalış, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla açıklanan proje desteğine başvuruların 18 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı.



Başvuru şartları ile ilgili bilgi veren Çalış, şu ifadelere yer verdi: "Hem engelli hem de eski hükümlülerin başvuru şartlarında 18 yaşını tamamlamış ve İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor. İşyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. KOSGEB onaylı Girişimcilik Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı işyeri/işletme olmamak. Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak bulunuyor."